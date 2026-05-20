В Майнском районе Ульяновской области обновят 17 км автомобильных дорог

Ремонт 17 км дорог проведут в этом году в Майнском районе Ульяновской области, в том числе при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.
«За этот год приведем в порядок более 17 километров дорог в Майнском районе. В том числе по нацпроекту “Инфраструктура для жизни” капитально отремонтируем участки от Сосновки до Игнатовки и у села Большое Жеребятниково на дороге Майна — Аксаково. Также поручил проектировать дорогу, соединяющую Аксаково с федеральной трассой. В этом году смонтируем почти 5 километров нового освещения на транзитных участках. Еще пять объектов района в этом году включили в областную программу “Мой двор”», — сказал глава региона Алексей Русских.
Кроме того, планируется обновить участок дороги Майна — Игнатовка — Чертановка протяженностью 5,5 км. Там заменят асфальт, установят два остановочных павильона в селе Сосновка и сделают пешеходные переходы. Также там смонтируют новые дорожные знаки, нанесут разметку и укрепят обочины.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.