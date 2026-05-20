В Майнском районе Ульяновской области обновят 17 км автомобильных дорог

«За этот год приведем в порядок более 17 километров дорог в Майнском районе. В том числе по нацпроекту “Инфраструктура для жизни” капитально отремонтируем участки от Сосновки до Игнатовки и у села Большое Жеребятниково на дороге Майна — Аксаково. Также поручил проектировать дорогу, соединяющую Аксаково с федеральной трассой. В этом году смонтируем почти 5 километров нового освещения на транзитных участках. Еще пять объектов района в этом году включили в областную программу “Мой двор”», — сказал глава региона Алексей Русских.