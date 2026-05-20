В Хабаровском крае и ЕАО появится новая семейная выплата для родителей

В Хабаровском крае с начала лета у работающих родителей с двумя и более детьми появится возможность оформить новую ежегодную выплату.
С 1 июня в Отделении Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО начнут принимать заявления на новую меру поддержки для работающих родителей с двумя и более детьми, — сообщает ведомство.
Получить выплату смогут родители, усыновители, опекуны и попечители при соблюдении установленных условий. При назначении будет учитываться доход и имущественное положение семьи в комплексе.
Подать заявление можно с 1 июня по 1 октября 2026 года через портал «Госуслуги», в клиентских службах Социального фонда или в МФЦ.
Решение о назначении принимается в течение 10 рабочих дней, перечисление средств — в течение 5 рабочих дней после одобрения.
Подробные условия размещены на сайте Социального фонда России.