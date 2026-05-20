Кто может забрать пенсионные накопления, объяснили волгоградцам

Волгоградцы, как и другие россияне, могут получить накопительную пенсию не только в виде пожизненных выплат, но и целиком. Но такое право есть только у тех, чьи накопления не выше 439 776 рублей, поясняет профессор РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова. Такой порог установлен на 2026 год.
Забрать всю сумму за один раз могут, к примеру, пенсионеры, которые не накопили положенных для выхода на заслуженный отдых баллов или необходимого стажа.
Накопительная пенсия формировалась с 2002 по 2014 год. Право на нее имеют россияне от 1967 года рождения и моложе, если работодатель перечислял за них взносы с 2002 по 2013 год. Кроме того, она положена женщинам 1957−1966 годов рождения и мужчинам 1953−1966 годов, за которых работодатели должны были платить взносы в 2002—2004 годах.
Также накопления есть у участников программы софинансирования и у матерей, направивших на эти цели маткапитал, уточняет «Прайм».
Узнать размер накоплений можно в личном кабинете на сайте СФР или через портал Госуслуг — там можно заказать справку о состоянии индивидуального лицевого счета.
