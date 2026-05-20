Более 3,2 тысячи питомцев пропали в Нижегородской области за 2025 год

По информации Всероссийской системы защиты животных Pet911, опубликованной ИА «НТА‑Приволжье», в 2025 году в России пропали почти 32 тысячи домашних питомцев. Особенно заметна эта проблема в регионах Приволжского федерального округа (ПФО), где чаще всего терялись кошки.
Ежемесячно в стране теряется свыше 15 тысяч домашних животных. пиковый месяц — июль 2025 года: зафиксировано более 20 тысяч случаев пропажи. В ПФО за год пропало 31 878 животных, в т. ч. 10 892 собаки и 20 986 кошек — на 7,7% больше, чем годом ранее. Нижегородская область вошла в топ‑3 регионов ПФО по числу пропаж: потерялось свыше 3,2 тысяч питомцев.
ПФО признан самым «кошачьим» округом страны. Если в целом по России на собак приходится 40% случаев пропажи животных, то в Приволжье этот показатель составляет лишь 34%. Самые низкие доли собак среди пропавших питомцев зафиксированы в Башкортостане, Чувашии, Удмуртии и Татарстане — 29−30%.
Зоопсихолог Алексей Громов пояснил, что в Нижнем Новгороде одной из причин пропажи кошек служит плотная многоквартирная застройка. Из‑за ограниченного пространства животные не успевают изучить окружающую среду и дезориентируются, оказавшись за пределами привычной территории.
В степных районах округа доля пропавших собак растёт: их чаще содержат в частном секторе и дачных посёлках рядом с обширными лесными и полевыми массивами, что повышает риск потери питомца.
