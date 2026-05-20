В Черном море началась перепись дельфинов

Стартовал масштабный научно-просветительский проект «Дельфины Черного моря: изучить, чтобы сохранить».

Источник: Российская газета

За счет Президентского фонда природы его реализуют экологический Фонд «Чистые моря» в партнерстве с Институтом проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН.

По словам заместителя генерального директора фонда Анны Субботиной, первая за последние 30 лет перепись трех видов китообразных в акватории Черного моря на участке от станицы Тамань до федеральной территории «Сириус» позволит оценить их точную численность, а также распределение и состояние популяций трех видов дельфинов — афалины, дельфина-белобочки и азовки.