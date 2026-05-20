Нижегородский пенсионер лишился 16,7 млн рублей из-за мошенников

Он думал, что помогает сотрудникам спецсужб.

Источник: Живем в Нижнем

Мошенники выманили у пенсионера из Нижнего Новгорода свыше 16,7 млн рублей за две недели. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Аферисты связались с 82-летним мужчиной под видом сотрудников правоохранительных органов. Под предлогом проверки сбережений на предмет финансирования недружественной страны они убедили его стать участником «совместной операции». Не заподозрив обмана, пенсионер даже подписал «документ о неразглашении», полученный от курьера.

Известно, что сначала потерпевший отдал неизвестному 510 тысяч рублей, а затем еще 10 раз обналичивал свои счета. В общей сложности пожилой нижегородец потерял 16 743 285 рублей. Деньги пенсионер четырежды передавал, предположительно одному и тому же мужчине, предварительно называя пароль «солнце-планета».

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что мошенники обманули вдову участника СВО из Дзержинска на 8 млн рублей.