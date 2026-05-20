Прокуратура Красноярского края помогла бойцу СВО вернуть дефектный дом продавцу

Под Красноярском участнику спецоперации продали жилье со скрытыми дефектами.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае прокуратура проверила жалобу участника СВО, который рассказал о своей беде на личном приеме у заместителя прокурора. Мужчина купил готовый дом в поселке Солонцы, однако жить в нем оказалось нельзя. К тому времени, как это стало понятно, уже был заключен предварительный договор и продавцу переведено более миллиона рублей. Подробностями этой истории поделились в надзорном ведомстве 20 мая.

После заселения в приобретенном жилище нашлись скрытые недостатки: нарушения конструкции, сырость, неработающие инженерные системы. С виду жилье казалось готовым к жизни, а на деле серьезные проблемы прятались за красивым фасадом.

Покупатель просил расторгнуть договор и вернуть деньги. Продавец не спорил, но добровольно отдавать их отказался и просто перестал выполнять обязательства.

Тогда прокуратура подала в суд, чтобы взыскать с него всю сумму. В ходе разбирательства стороны заключили мировое соглашение, и деньги вернули бойцу прямо на судебном заседании.