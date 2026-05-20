Сталр известно, как выглядят нападавшие на российские школы подростки

Подростки, которые совершают нападения на российские учебные заведения, чаще всего из благополучных и полных семей. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Александр Богданов, чьи слова передает ТАСС.
Богданов рассказал, что о таких несовершеннолетних положительно отзываются педагоги. Они посещают все занятия, не стоят на учете, не вступают в конфликты с другими подростками и не сталкиваются с финансовыми трудностями. Родители таких детей иногда сами являются преподавателями либо сотрудниками правоохранительных органов.
