ИНН будет обязательным для всех банковских счетов

Начиная с 2027 года, наличие ИНН станет необходимым условием для всех банковских счетов граждан России. Эти нововведения затронут не только депозиты, которые будут оформляться после вступления поправок в законную силу, но и уже функционирующие счета. Такой информацией делится издание «Вечерняя Москва».
Финансовый специалист Михаил Беляев пояснил журналистам, что подобная мера направлена на повышение прозрачности в учете движения денег — как поступлений, так и трат.
По его словам, с помощью ИНН станет легче контролировать настоящие доходы населения, опираясь на современные цифровые механизмы. При этом россиянам, скорее всего, не придется самостоятельно вносить изменения в свои данные.
Эксперт подчеркнул, что банковские организации смогут выполнить эту задачу на основании сведений, предоставленных Федеральной налоговой службой. Беляев также заметил, что такие шаги позволят уменьшить объем неофициальных доходов. По его мнению, часть заработка работающих граждан по-прежнему остается в тени.
