Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермякам рассказали, что делать, если в автобусе не работает кондиционер

В Прикамье зафиксировали рекордную жару.

Министерство транспорта Пермского края рассказало, что делать если в пригородных автобусах не работает кондиционер.

С приходом жары пермяки стали чаще жаловаться на духоту и жару в автобусах. Особенно критика коснулась межмуниципальных маршрутов. В минтрансе поделились алгоритмом действий в случае если в салоне не работает кондиционер.

Сначала нужно просто подойди к водителю и попросить включить систему охлаждения. Если он отказался это делать, то необходимо зафиксировать номер автобуса и маршрута, дату и время поездки, а также направление.

Жалобу можно отправить несколькими способами:

Лично. Принести в ГКУ «Организтор пассажирских перевозок Пермского края» по адресу улица Механошина, 29, подъезд 2;

Перевозчику. В салоне есть соответствующая информация. Номер телефона диспетчера и адрес электронной почты перевозчика можно найти на сайте ГКУ «ОПППК»;

Через Госуслуги, электронную приёмную Пермского края или сайт «Управляем вместе».

Также в минтрансе рассказали, что мощности некоторых кондиционеров не хватает для существенного охлаждения салона. Усугубляет ситуацию и большое количество остановок по пути следования, так как салон не успевает охлаждаться. Открытые форточки, через которые поступает тёплый воздух, также препятствуют охлаждению.

В ведомстве напомнили, что кондиционер включается при определённой температуре. В летнее время, если на улице выше 20 , то в салоне не должно быть выше 25 . Если температура больше — кондиционеры включаются.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что в Перми запустили проверку кондиционеров в общественном транспорте.