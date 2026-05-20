Пермякам рассказали, что делать, если в автобусе не работает кондиционер

Министерство транспорта Пермского края рассказало, что делать если в пригородных автобусах не работает кондиционер.
С приходом жары пермяки стали чаще жаловаться на духоту и жару в автобусах. Особенно критика коснулась межмуниципальных маршрутов. В минтрансе поделились алгоритмом действий в случае если в салоне не работает кондиционер.
Сначала нужно просто подойди к водителю и попросить включить систему охлаждения. Если он отказался это делать, то необходимо зафиксировать номер автобуса и маршрута, дату и время поездки, а также направление.
Жалобу можно отправить несколькими способами:
Лично. Принести в ГКУ «Организтор пассажирских перевозок Пермского края» по адресу улица Механошина, 29, подъезд 2;
Перевозчику. В салоне есть соответствующая информация. Номер телефона диспетчера и адрес электронной почты перевозчика можно найти на сайте ГКУ «ОПППК»;
Через Госуслуги, электронную приёмную Пермского края или сайт «Управляем вместе».
Также в минтрансе рассказали, что мощности некоторых кондиционеров не хватает для существенного охлаждения салона. Усугубляет ситуацию и большое количество остановок по пути следования, так как салон не успевает охлаждаться. Открытые форточки, через которые поступает тёплый воздух, также препятствуют охлаждению.
В ведомстве напомнили, что кондиционер включается при определённой температуре. В летнее время, если на улице выше 20 , то в салоне не должно быть выше 25 . Если температура больше — кондиционеры включаются.
