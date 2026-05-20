В Красноярском крае остаются подтопленными 170 участков и 3 жилых дома

Гидрологическая обстановка в Красноярском крае остаётся напряжённой. На реке Кеть у села Лосиноборское уровень воды составляет 886 см — опасная отметка 885 см превышена. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
На других реках ожидается спад: на Чулыме (посёлок Балахта) — 504 см (опасная отметка 473 см), на Муре (село Ирба) — 523 см (опасная отметка 529 см). В Красноярске сохраняется превышение неблагоприятной отметки на Енисее — 290 см.
Вода продолжает стоять на пойме на Чулыме (Красный Завод, Балахта), Кети (Лосиноборское), Муре (Ирба), Сыме (посёлок Сым) и Подкаменной Тунгуске (Ванавара).
Всего подтоплены 3 жилых дома, 3 дачи, 170 приусадебных участков и 14 участков дорог. Ситуация под контролем правительства края и МЧС.
Ранее мы сообщали, что из-за подъёма реки Чулым в Красноярском крае эвакуировали двух жителей.