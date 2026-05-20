Школьница из Козульки решила прокатиться на питбайке и попалась полицейским

В Козульском муниципальном округе инспекторы ДПС пресекли опасную поездку 15-летней школьницы на питбайке. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
В поселке Козулька во время вечернего патрулирования наряд ДПС остановил питбайк, за рулем которого находилась 15-летняя местная жительница.
Поскольку несовершеннолетняя в силу возраста не имела и не могла иметь водительского удостоверения, инспекторы незамедлительно отстранили ее от управления транспортным средством. На место был оперативно вызван законный представитель девочки. Сам питбайк правоохранители изъяли и отправили штрафстоянку.
Так как подростку еще не исполнилось 16 лет, санкции легли на ее родителей. За передачу управления транспортом лицу, заведомо не имеющему водительских прав, был составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30 тыс. рублей.
Кроме того, законных представителей школьницы могут привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка (ст. 5.35 КоАП РФ), а саму девочку поставить на профилактический учет.
Полицейские напоминают: питбайки являются спортинвентарем и не предназначены для дорог общего пользования. Покупка подобной техники детям для бесконтрольной езды по улицам и поселкам — это не просто риск получить огромный штраф, но и прямая угроза их жизни и здоровью.
