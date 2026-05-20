«Мы шли к победе сквозь огонь»: доброволец из батальона «Сомали» рассказал, как брали Мариуполь

— Егор, командир роты, побежал наверх с «Химиком», а медик «Таран» вообще забежал с другим «укропом» в квартиру. «Таран», слава богу, был вооружен, с автоматом. Была стрельба, вокруг меня рикошеты… Я еще ниже спустился, а группа, которая поджидала нас на втором этаже, открыла огонь, пошла на помощь своим. Но у меня было преимущество, я же наверху, — объясняет боец. — Ситуация непонятная, у нас «Химик» вызывал по рации помощь, передал, что у нас прямое столкновение, и неясно — а вдруг это наши уже пошли? Я на всякий случай уточнил, но они же на русском говорили! Я спросил: «Кто?». Они: «Свои!». Я ответил: «Свои дома! Кто такие?». Посмотрел между перилами, увидел у кого-то плечи, у кого-то голову в шлеме, у кого-то руки. Форма у них была похожа на нашу — «мультикам». Разговаривали тоже на русском. И надо же было уточнить, чтобы своих не погубить. Начинаю общаться, но чую, что это все-таки противник. Спросил: «Как зовут “Байкота”?» — а «Байкот» был на тот момент командиром «Сомали». Они: «Какой “бойкот”?». И я тогда догадался, что вряд ли наши. Конечно, могли быть и из других подразделений, союзники. Уточняю: «Ну “Байкот”, который “Сомали”!». Они: «Так “Сомали” еще ж в 2014 году в аэропорту расфигачили!».