Как изменилась схема покупки и продажи квартир в России после дела Долиной: стало сложнее, но безопаснее

После громкого скандала с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной и других случаев мошеннических схем с продажей жилья схема продаж квартир в России изменилась. О нововведениях сайту KP.RU рассказал вице-президент Гильдии риэлторов Московской области Роман Вихлянцев.
Главное новшество заключается в том, отметил эксперт, что сделка строится так, чтобы продавцы несколько раз в разное время подтверждали, что они в сомнительных операциях не участвуют.
Например, ведется видеозапись нотариального заверения сделки. Продавцы жилья подписывают опросник.
«В нем предупреждаются, что если они собственноручно указали ложные сведения, а потом заявили, что “ничего не понимали” и сделку совершили “нечаянно”, то это мошенничество», — подчеркнул эксперт.
Если позволяют ситуации, отмечает Роман Вихлянцев, родственники продавцов квартиры письменно подтверждают, что им известно о предстоящей сделке и она проводится по обстоятельствам, которые не связаны с мошенничеством.
Большое число подтверждений из разных источников потом не даст в суде доказать, что люди столько раз были «не в себе» и ничего не понимали.
Напомним, в конце 2025 года Верховный суд поставил точку в деле артистки, которая продала квартиру и отдала деньги за нее мошенникам. Позже в суде она вернула себе недвижимость. Верховный суд отменил все решения нижестоящих судов и оставил квартиру за добросовестной покупательницей Полиной Лурье.
Депутаты Госдумы озаботились проблемой «схемы Долиной» — когда пожилой владелец квартиры продает ее, потом говорит, что был под влиянием мошенников, и получает обратно свою квартиру. А покупатели остаются с ипотекой на 10−15 лет и без жилья. Свои предложения, чтобы обезопасить россиян при заключении таких сделок, выдвинули депутаты Госдумы.
«Схема Долиной» по-прежнему актуальна: количество пострадавших исчисляется уже тысячами.