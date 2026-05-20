В Хабаровском крае в реку Анюй выпустили почти 1,5 млн мальков кеты

В Хабаровском крае в реку Анюй выпустили почти полтора миллиона мальков кеты, — сообщает Комитет рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края.
Работы по восполнению популяции лососёвых провели в рамках государственного задания по искусственному воспроизводству водных биоресурсов.
Перед выпуском молодь небольшими партиями доставляли в лабораторию для контрольного взвешивания. В среднем каждый малёк достиг веса около 900 миллиграммов. Специалисты считают такой показатель хорошим: окрепшая рыба имеет больше шансов выжить в естественной среде.
На рыбоводном заводе мальков выращивали девять месяцев. В бассейнах поддерживали температуру воды на уровне 6−7 градусов. Перед выпуском воду смешивали с анюйской, чтобы молодь смогла легче адаптироваться к условиям реки и избежать стресса.
Кормление проходило до 17 раз в сутки. Для выращивания использовали отечественные корма и дополнительные автоматические кормушки.
После открытия шлюзов мальки направились по рыбоходу в протоку, затем в Анюй, Амур и дальше — к морю. Чтобы приблизить условия к природным, на рыбоходе установили искусственные пороги. По словам главного рыбовода Анюйского рыбоводного завода Мен Сук Дёминой, это позволяет молоди спускаться постепенно, как на горных реках в естественной среде.
Специалисты отмечают: часть мальков пытается плыть против течения, и это считается хорошим признаком жизнеспособности. Через несколько лет самые сильные рыбы смогут вернуться на нерест.
С начала года в рамках государственного задания предприятие уже выпустило более 14 миллионов мальков кеты. Очередной этап работ по восполнению биоресурсов провели при участии крупного угольного терминала региона.