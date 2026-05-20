В Хабаровском крае в реку Анюй выпустили почти 1,5 млн мальков кеты

После открытия шлюзов мальки направились по рыбоходу в протоку, затем в Анюй, Амур и дальше — к морю. Чтобы приблизить условия к природным, на рыбоходе установили искусственные пороги. По словам главного рыбовода Анюйского рыбоводного завода Мен Сук Дёминой, это позволяет молоди спускаться постепенно, как на горных реках в естественной среде.