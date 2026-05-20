11 июня в Красноярске состоится финал конкурса адаптивной одежды «На крыльях»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 15 мая завершился прием заявок на конкурс адаптивной одежды «На крыльях» для дизайнеров Сибирского федерального округа. Финалисты представят свои коллекции на гала-показе, который пройдет 11 июня в Красноярске.
Участниками показа станут профессиональные дизайнеры, модельеры, производители из России и других стран, а также студенты средних и высших учебных заведений. Они представят коллекции в шести номинациях: «Мы — семья», «Спорт и активная жизнь», «Повседневный комфорт», «От рабочего дня — к активным делам», «Торжество» и «С заботой о восстановлении». Члены жюри оценят работы до 31 мая, а 12 июня, в День России, состоится награждение победителей.
Особую ценность проекту придает участие ветеранов СВО, которые не только выходят на подиум, представляя коллекции, но и сами создают модели, основываясь на личном опыте. В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, особое внимание при оценке коллекций конкурсантов жюри уделяет культурным традициям и национальным мотивам, отметили в региональном фонда «Защитники Отечества».
За три года проект «На крыльях» вырос из региональной инициативы Кузбасса в международный конкурс. В 2025 году он привлек 286 участников из 67 регионов России и семи зарубежных государств.
