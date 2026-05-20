В Воронежской области запретили прикасаться к выпускникам на ЕГЭ

Во время ЕГЭ организаторам вне аудитории и охранникам запрещено прикасаться к выпускникам и их вещам, сообщила руководитель регионального министерства образования Наталья Салогубова.
Они могут предложить добровольно сдать запрещенный предмет, который вызвал сигнал металлоискателя. Если участник откажется, то не будет допущен в пункт проведения экзамена (ППЭ).
До начала экзаменационной кампании остается две недели. Все 110 пунктов проведения экзаменов готовы. Сопровождать сдачу ОГЭ и ЕГЭ будут более семи тысяч специалистов, которые прошли необходимое обучение.
Напомним, два года назад скандал с досмотром воронежских школьниц перед ЕГЭ шокировал всю страну. По словам выпускниц, чтобы пройти через металлодетектор, им пришлось снимать белье и отрывать металлические элементы с одежды.