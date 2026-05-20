Завораживающие кадры вечерней грозы в Ростове 19 мая

Гроза, град, ливень и шквалистый ветер накрыл донскую столицу вечером 19 мая.

Вечером 19 мая донская столица подверглась удару стихии — на город обрушился настоящий шторм. Информация о последствиях непогоды с кадрами от очевидцев публикует портал DonDay.

Штормовое предупреждение, действовавшее в регионе до конца суток 19 мая, предвещало серьезные испытания. Синоптики прогнозировали ливни, грозы с градом и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Прогноз оправдался: ближе к ночи на Ростов-на-Дону обрушился мощный ливень. Небо прорезали десятки молний, а раскаты грома заставляли сигнализации автомобилей срабатывать от громких звуков.

Улицы города мгновенно превратились в бушующие потоки. Прохожие, застигнутые врасплох, промокли до нитки.

Особенно сложная ситуация сложилась на улице Малюгиной, возле Ростовского ипподрома, где дорога превратилась в настоящий водоем. Автомобили оказались практически поглощены водой, уровень которой достигал середины колес.