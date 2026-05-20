Смотрим, как расцвел Хабаровск в «майские заморозки», и выясняем, причем же здесь черемуха

В Хабаровске традиционно не очень любят время, когда расцветает черемуха. Почему? Да все просто — наступает промежуток, который метеорологи называют «майские заморозки» — это когда долгожданные плюс двадцать на термометрах вновь сменяются опостылевшими еще в апреле плюс десять — двенадцать. А еще злые гении от коммунального хозяйства как раз в этот период щелкают рубильником и выключают отопление. Как специально подгадывают.
Тем не менее середина мая — время, когда город по-настоящему расцветает. В парках витают ароматы, как в лучших парфюмерных магазинах, а едва появившуюся зелень разбавляет буйство красок — распускается все, что может распуститься, цветными пятнами украшая уставшие от зимнего однообразия улицы. Ловим миг настоящей весны, смотрим фотографии мимолетной красоты и, подобно японцам, наслаждаемся этим взрывом жизни на улицах.
И да — черемуха в похолодании совсем не виновата. По словам биологов, биологический ритм растения подстраивается под график сезонных изменений погоды. Так что она скорее скрашивает нам «температурные качели», которых все равно избежать не получится.