Смотрим, как расцвел Хабаровск в «майские заморозки», и выясняем, причем же здесь черемуха

В Хабаровске традиционно не очень любят время, когда расцветает черемуха. Почему? Да все просто — наступает промежуток, который метеорологи называют «майские заморозки» — это когда долгожданные плюс двадцать на термометрах вновь сменяются опостылевшими еще в апреле плюс десять — двенадцать. А еще злые гении от коммунального хозяйства как раз в этот период щелкают рубильником и выключают отопление. Как специально подгадывают.