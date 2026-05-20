Григорий Заславский рассказал об ответственности руководителя театра в культуре

Пусть это будет сделано не с точки зрения пользы, а даже наоборот — что-то красивое, но бесполезное. Как памятник Зураба Церетели у нас во дворе («Монумент будущим звездам» — большая золотая звезда на темном фоне. — Прим. авт.). Я как-то пришел к нему в дом-музей в Переделкине, увидел и был очарован. Его помощник мне говорит: попроси, не стесняйся. Я и не постеснялся — попросил. И вот стоит этот памятник, я вижу его каждый день, и он меня радует: потому что через тернии к звездам, потому что мы здесь воспитываем звезд, потому что эта звезда сверкает, потому что вечером она красиво освещена… И такие вещи — они вроде бы бесполезны, но на самом деле необходимы.