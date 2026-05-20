Один светофор не работает сегодня в Нижнем Новгороде

Один светофор не работает в Нижнем Новгороде сегодня, 20 мая. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Речь идет о светофорном объекте на пересечении улицы Варварской с площадью Свободы. Он отключен до 17:00.
Водителей просят быть внимательными при движении на данном участке и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.
Напомним, что в предстоящие выходные в Нижнем Новгороде ограничат проезд транспорта по маршруту спортивного забега.