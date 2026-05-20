Опрос: более половины россиян знают о цели достичь углеродной нейтральности к 2060 году

Напомним, что Стратегия была принята в 2021 году по решению президента России. Ее целями являются достижение углеродной нейтральности (когда объем вредных выбросов в атмосферу равняется их поглощению окружающей средой или с помощью специальных технологий — прим. редакции проекта Новости Mail) при устойчивом росте экономики, сокращение выбросов парниковых газов, адаптация экономики к глобальному энергопереходу.
Минэкономразвития является регулятором в области климатической политики и курирует создание «Российской системы климатического мониторинга». Она призвана обеспечить органы власти, бизнес и население страны качественными данными о климатических изменениях и их последствиях.
Всего в анонимном опросе, который проводился с 30 апреля по 6 мая среди пользователей проектов Новости Mail и Погода Mail, приняли участие 19 885 респондентов.
Согласно результатам опроса, 51,5% населения знают о том, что Россия поставила цель достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
Из других результатов:
- 74% респондентов одобряют развитие чистой, возобновляемой энергетики с учетом ее экологичности и положительного влияния на климат: солнечной энергии, ветроэнергетики, строительство малых ГЭС.
- 67% россиян считают изменение климата важным вопросом, требующим внимания властей (36% — «да», 31% — «скорее да»).
- 63% полагают, что климат влияет на устойчивость российской экономики в целом: на урожай, инфраструктуру, работу предприятий.
- 45% населения знают или слышали о торговле углеродными единицами.
Среди действий бизнеса, способных повлиять на сокращение выбросов парниковых газов, опрошенные считают наиболее важными:
- Установку современного очистного оборудования и фильтров — 67%,
- Посадку лесов и восстановление экосистем для поглощения CO2 — 65%,
- Переход на менее вредное топливо и энергоэффективные технологии — 52%,
- Публичную отчетность о выбросах парниковых газов — 36%.
Сумма долей превышает 100%, т.к. пользователи могли выбрать несколько вариантов ответа.
За последние годы была сформирована система рыночного обращения углеродных единиц, проводится Сахалинский климатический эксперимент, улучшающий качество жизни людей, в том числе за счет перевода транспорта на чистые виды топлива, газификации объектов энергетики. Регионы регулярно осуществляют инвентаризацию выбросов парниковых газов. Эти меры повышают устойчивость экономики к климатическим рискам.
А директор центра зелёной экономики и энергетики Центра стратегических разработок Ирина Поминова подчеркнула важность проведенного исследования: «Последние годы были периодом активной законотворческой работы в области смягчения последствий изменений климата. Это сформировало фундамент для ее практической реализации. Однако для эффективной реализации любой политики необходимо социальное доверие и осознание гражданами актуальности решаемых проблем. В этом плане результаты опроса довольно показательны: около ⅔ считают ситуацию с климатическими изменениями серьезной и видят прямую связь этих изменений не только с повседневной жизнью, но и с экономикой».