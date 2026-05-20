Рослесхоз предложил Хабаровскому краю ввести режим ЧС межрегионального характера

На территории Амурской области и Хабаровского края сохраняется сложная лесопожарная обстановка. По данным на 11:00 мск 19 мая в Амурской области действует 16 лесных пожаров на площади 62,4 тыс. га, в Хабаровском крае действует 8 лесных пожаров на площади 6,7 тыс. га. На тушении возгораний в двух регионах задействовано 763 человека, 139 ед. спецтехники, 2 воздушных судна, сообщает пресс-служба Рослесхоза.
«Тушение лесных пожаров в Амурской области и Хабаровском крае осложнено сухой и ветреной погодой, а также спецификой местности. Для привлечения дополнительных сил на тушение лесных пожаров регионам необходимо повысить режим функционирования. А именно, ввести режим ЧС межрегионального характера в Хабаровском крае и Амурской области. Кроме того, принято решение о привлечении Правительственной комиссии для координации работ по тушению лесных пожаров в этих регионах. Это позволит направить больше необходимой помощи для стабилизации лесопожарной обстановки», — отметил замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский на заседании Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров.
На территории Амурской области и Хабаровского края задействовано 196 специалистов Федеральной Авиалесоохраны в рамках мер экстренного реагирования. Дополнительно в Амурскую область направлено 89 специалистов федрезерва.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае продолжают борьбу с лесными пожарами, в том числе привлекая федеральные ресурсы. За прошедшую неделю в 10 муниципальных образованиях удалось ликвидировать 43 пожара из 47, ещё 4 остаются в работе. На фоне напряжённой обстановки губернатор Дмитрий Демешин в очередной раз принял доклады оперативных служб и потребовал от всех профильных структур максимально оперативной и слаженной работы на местах.