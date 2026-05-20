Рослесхоз предложил Хабаровскому краю ввести режим ЧС межрегионального характера

«Тушение лесных пожаров в Амурской области и Хабаровском крае осложнено сухой и ветреной погодой, а также спецификой местности. Для привлечения дополнительных сил на тушение лесных пожаров регионам необходимо повысить режим функционирования. А именно, ввести режим ЧС межрегионального характера в Хабаровском крае и Амурской области. Кроме того, принято решение о привлечении Правительственной комиссии для координации работ по тушению лесных пожаров в этих регионах. Это позволит направить больше необходимой помощи для стабилизации лесопожарной обстановки», — отметил замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский на заседании Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров.