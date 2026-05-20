Для ухода за ребенком давать будут в два раза больше денег

Выплаты по уходу за ребенком до полутора лет могут быть увеличены до полного размера среднего заработка.

Выплаты по уходу за ребенком до полутора лет могут быть увеличены до полного размера среднего заработка. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в Государственную Думу, о чем сообщает издание «Парламентская газета».

В настоящее время размер такого пособия составляет 40 процентов от дохода родителя. Если в семье воспитываются двое или более детей, то сумма достигает 100 процентов. Инициаторы документа предлагают для таких семей поднять этот порог до 200 процентов.

В пояснительной записке к проекту указано, что основным препятствием для появления детей в России остаются материальные затруднения. Новая мера призвана уменьшить финансовые риски для семьи и возместить потерю доходов в период нахождения в декретном отпуске.

Парламентарии полагают, что это позитивно скажется на демографической ситуации и создаст более комфортные условия для рождения и воспитания детей. Если закон будет принят, размер выплат существенно возрастет для миллионов родителей.

