Для ухода за ребенком давать будут в два раза больше денег

Выплаты по уходу за ребенком до полутора лет могут быть увеличены до полного размера среднего заработка. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в Государственную Думу, о чем сообщает издание «Парламентская газета».
В настоящее время размер такого пособия составляет 40 процентов от дохода родителя. Если в семье воспитываются двое или более детей, то сумма достигает 100 процентов. Инициаторы документа предлагают для таких семей поднять этот порог до 200 процентов.
В пояснительной записке к проекту указано, что основным препятствием для появления детей в России остаются материальные затруднения. Новая мера призвана уменьшить финансовые риски для семьи и возместить потерю доходов в период нахождения в декретном отпуске.
Парламентарии полагают, что это позитивно скажется на демографической ситуации и создаст более комфортные условия для рождения и воспитания детей. Если закон будет принят, размер выплат существенно возрастет для миллионов родителей.
