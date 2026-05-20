В Комсомольске-на-Амуре автокресло спасло годовалого ребёнка при опрокидывании машины

В Комсомольске-на-Амуре днём 20 мая произошло серьёзное ДТП с опрокидыванием автомобиля. В салоне находился годовалый ребёнок, которого спасло детское кресло. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре, авария случилась в 15:30 на Хумминском шоссе в районе дома 2А. Молодой водитель 2005 года рождения управлял автомобилем Nissan Tiida. Он двигался со стороны посёлка Новый Мир в сторону улицы Барбюса. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием на крышу. После этого машина снова встала на колёса.
В салоне помимо водителя находились 21-летняя пассажирка и годовалый малыш. Ребёнок перевозился в автокресле, благодаря чему не пострадал. Ремни безопасности уберегли взрослых от серьёзных травм.
Всем участникам ДТП оказали разовую медицинскую помощь. После обследования в больнице серьёзных травм ни у кого не выявили. В Госавтоинспекции напомнили, что скорость убивает, а автокресло и ремень безопасности спасают жизни.
«Берегите себя и своих близких, не забывайте о безопасности даже на короткой дороге», — призвали в ведомстве.
