В Комсомольске-на-Амуре автокресло спасло годовалого ребёнка при опрокидывании машины

Как сообщили в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре, авария случилась в 15:30 на Хумминском шоссе в районе дома 2А. Молодой водитель 2005 года рождения управлял автомобилем Nissan Tiida. Он двигался со стороны посёлка Новый Мир в сторону улицы Барбюса. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием на крышу. После этого машина снова встала на колёса.