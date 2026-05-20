Боец в погонах на пьедестале: Михаил Исаенко — бронзовый призёр чемпионата мира

Необычный путь к мировой славе: Михаил Исаенко, действующий сотрудник УФСИН России по Волгоградской области, завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по рукопашному бою в Кыргызстане.

Под наставничеством тренера Александра Гороховича спортсмен сумел совместить службу с серьёзными спортивными достижениями. В боях с сильнейшими соперниками Михаил проявил хладнокровие, дисциплину и мастерство — качества, знакомые ему не понаслышке. Его бронза — это победа воли и профессионализма, достойная уважения на международной арене.

Днём ранее золотые награды завоевал Илья Лыков (тренер — А. Горохович), бронзовые — Никита Пухов (тренер — А. Унанян).

Александр Веселовский.

Фото: пресс-служба «Динамо» Волгоград.