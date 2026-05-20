МЧС ЕАО напомнили, почему с пчёлами лучше не спорить, особенно «нелегалами»

МЧС Еврейской автономной области напомнили о том, что 20 мая — Всемирный день пчёл, и рассказали о роли этих насекомых в природе и сельском хозяйстве. Пчёлы являются ключевыми опылителями растений и влияют на урожайность многих культур.
Также спасатели напомнили основные правила поведения при встрече с пчёлами: не тревожить гнёзда, избегать резких движений и сильных запахов, а при укусе удалять жало, промыть место укуса, приложить холод и при необходимости принять антигистаминный препарат (при отсутствии противопоказаний). В случае аллергической реакции или множественных укусов рекомендуется обращаться за медицинской помощью.
Так совпало, что именно в этот день в открытых источниках появилось сообщение о не самом обычном грузе — партии пчёл «нелегалов» из Узбекистана. Указывается, что грузовик с примерно 1700 пчёлами следовал в Курганскую область, однако после пересечения границы в Астраханской области до пункта назначения не дошёл. Такие перевозки требуют осторожности: вместе с «чужими» пчёлами в регион могут попасть болезни и паразиты, которые опасны для местных пасек.