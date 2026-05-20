В Красноярске 26 мая простятся со школой тысячи выпускников

26 мая в школах Красноярска прозвенят последние звонки для почти 6 000 одиннадцатиклассников и более 13 000 девятиклассников. Школьные мероприятия начнутся с церемонии поднятия флага и исполнения гимна России. В программе «последних звонков» — творческие выступления, напутствия от педагогов и кульминация — звонок колокольчика в руках первоклассницы. В 2026 году лидером по числу одиннадцатиклассников станет школа № 150, которая выпустит 300 человек. При этом в мининской школе к выпуску готовят всего восемь одиннадцатиклассников, сообщили в мэрии Красноярска. После торжественных школьных линеек выпускников ждет основной этап ЕГЭ, стартующий уже 1 июня. Вручение аттестатов запланировано на 27 июня.