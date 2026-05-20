Что несет волгоградцам половодье-2026

Волго-Ахтубинская пойма получила самое мощное за последние десятилетия весеннее половодье — такого разлива местные жители не помнят с советских времён. Вода держится на максимуме уже несколько недель, заливая луга и нерестилища, а учёные фиксируют обилие рыбной личинки. Однако вместе с большой водой в регион идёт и нашествие мошки, которое экологи советуют просто переждать ради будущего улова. Подробнее о ситуации в пойме и прогнозах экологов на сезон — в материале «Аргументы и Факты — Нижнее Поволжье».
А вот и большая вода.
Волжская ГЭС работает в режиме спецпропуска воды в низовья Волги с 11 апреля — это на две недели дольше, чем обычно. При этом 20−26 апреля сбросы составили 26 тыс. куб. м/сек — это был максимум, благодаря которому большие и малые водоёмы стали наполняться на глазах, и это сразу отметили живущие в пойме.
«У нас в Краснослободске много ериков, и каждый год вода там держалась считанные дни, — говорит местный житель Олег Андреев. — Зато в этом году не нарадуемся: вода стоит уже почти три недели! На берегу масса зелени, приезжают рыбаки — давно мы не видели такой большой воды!».
«Мы на праздники выехали отдохнуть в пойму, благо, у нас здесь в Волжском всё под боком, — рассказала волжанка Инна Мещерская. — В обычных своих местах пройти не смогли: всё залито. Я не помню такого разлива за последние годы, только в советское время видела подобное».
Ситуацию с половодьем держат на контроле и власти региона. Так, на оперативном совещании, которое прошло 18 мая, говорилось о том, что в 2026 г. стояла задача создать оптимальные условия для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоёмов, поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы.
«Сбросные расходы Волжской ГЭС поддерживаются на уровне 19 тысяч кубометров в секунду — в режиме рыбохозяйственной полки, — сообщил губернатор Андрей Бочаров. — Общий сброс воды составит нынешней весной около 112 кубокилометров, это выше среднемноголетней нормы».
Рыбохозяйственная полка — это создание максимально благоприятных условий для нереста рыбы. В этом году помогает не только нужный уровень попуска воды в момент нереста, но и высокая температура воздуха — мелководье быстро прогревается.
«И перед праздниками, и в эти дни наша рабочая группа экспертов и учёных Федерального государственного бюджетного учреждения Российского научно-исследовательского института комплексного использования и охраны водных ресурсов (ФГБУ РосНИИВХ) работает в Волго-Ахтубинской пойме, — говорит учёный, эксперт, член регионального экологического совета Сергей Яковлев. — Мы оцениваем, какое влияние нынешнее половодье уже оказало и ещё окажет на Волго-Ахтубинскую пойму и всю Нижнюю Волгу. Прогноз благоприятный: залиты обширные пойменные луга, водоёмы и водотоки, нерестилища хорошо прогреваются, уже можно видеть рыбную личинку в достаточно большом количестве. На фоне последних лет разница большая».
По словам учёного, заметную роль в такой благоприятной экологической картине играет та работа, которая была проведена за последние годы в пойме по расчистке малых и больших водоёмов, дноуглублению, берегоукреплению, ремонту и строительству новых гидротехнических сооружений.
По мнению специалистов, этот год обещает стать в прямом смысле слова рыбным — все условия для этого есть. Также есть надежда и на то, что в пойменных СНТ не возникнет проблем с водой, как это бывало уже не раз, особенно в конце лета. Благоприятно скажется большая вода и на природном мире поймы, чья флора и фауна напрямую зависят от объёма поступившей влаги.
Крылатые. Голодные. Злые.
Однако за благодать, которую принесло с собой обводнение главного оазиса региона, жителям придётся в какой-то мере расплатиться своим комфортом: в 2026 г. будет много комара и мошки.
Комар в пойме уже полетел, и, как рассказывают местные жители, насекомых много. Но главное испытание впереди — это нашествие мошки.
«Мошка вылетит в конце мая — начале июня, когда вода начнёт отступать, — говорит Сергей Яковлев. — Очевидно, что в этом году её действительно будет много».
Жители поймы уже активно запасаются разными средствами от кровопийц — начиная от масок пчеловодов и заканчивая ванилью и гвоздикой. Самые счастливые планируют уехать на пару недель в разгар нашествия мошки.
«К сожалению, сделать так, чтобы было много воды, но мало назойливых насекомых, не получится, — объясняет Сергей Яковлев. — Это будет нарушением экологического баланса. К тому же мошка — это корм для малька, и если мы хотим много рыбы, придётся потерпеть».
Главный вопрос: станет ли благополучный 2026 год переломным для возрождения Волго-Ахтубинской поймы в принципе?
«Это целиком зависит от того, какое половодье будет в пойме в последующие годы, — объясняет Сергей Яковлев. — Пока предсказать здесь ничего нельзя, остаётся только надеяться».
Кстати.
До середины сентября 2026 г. в Волгоградской области обработают от комаров 164 водоёма, из них 128 в Волгограде. После паводка работы начнутся на острове Сарпинском, где обработают 26 озёр и ериков. В первую очередь используют препараты против малярийных комаров рода Anopheles.
До начала июня жителям и гостям региона запрещён въезд в леса Волгоградской области, так как здесь проводится обработка от вредителей. Её ведут и с воздуха, и с земли с помощью системы «ГАРД». В настоящее время работы проводятся в Подтёлковском и Старополтавском лесничествах.