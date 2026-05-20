Масштабные обыски проводятся в руководстве Нацполиции Украины

Масштабные обыски проходят в руководстве Национальной полиции Украины. В рамках антикоррупционной операции уже задержаны несколько чиновников. Об этом в среду, 20 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
— Среди подозреваемых — помощник замминистра МВД, руководители и замы областных управлений полиции в Тернопольской, Ивано-Франковской и Житомирской областях. Им предъявлены подозрения по статье «Получение неправомерной выгоды», — говорится в публикации.
Там уточнили, что на фоне рейда СБУ глава Национальной полиции Украины Иван Виговский написал заявление об увольнении.
Ранее зарубежные СМИ писали, что обвинения в коррупции в адрес экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака ставят Владимира Зеленского в неловкое положение.
Также появилась информация, что у НАБУ и САП накопилось множество поводов для ареста жены президента Украины Владимира Зеленского Елены. Сообщалось, что на данный момент ведомства завершают расследование против супруги главы киевского режима.