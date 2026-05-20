ИИ в Петербурге помог снизить уличную преступность до пятилетнего минимума

Более 40 тысяч камер распознают граффити, мусор, ямы на дорогах и открытые люки. Видеоаналитика позволяет реагировать в разы быстрее. Раньше о вандализме узнавали через несколько дней. Теперь если нейросеть заметит поломку на детской площадке, Росгвардия прибудет за пять минут.