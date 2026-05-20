Глава Минлесхоза озвучил причину коррупции в отрасли после задержания 20 человек

Министр лесного хозяйства Александр Кулик раскрыл причину коррупции в отрасли и ошибку взяточников, сообщает телеграм-канал министерства.
Глава Минлесхоза обратил внимание, что, судя по географии коррупционных преступлений в лесном хозяйстве, определенную роль играет «фактор глубинки». Кулик уверен, что коррупционеры наивно полагают, что преступления, которые совершаются условно в отдаленных Сураже или Комарине, никогда не попадут в поле зрения правоохранителей.
— Это ошибочное мнение, — предупредил министр.
Еще Минлесхоз раскрыл подробности громкого дела и заявил о более чем 20 задержанных.
