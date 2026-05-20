В России хотят установить «потолок» стоимости обучения в вузах: «цены должны быть адекватными»

В скором времени в Госдуму внесут проект закона, который устанавливает «потолок» стоимости высшего коммерческого образования на уровне 125 процентов от бюджетных затрат. Это сделает платное высшее образование более доступным. Об этом со ссылкой на проект документа сообщает ТАСС.
Авторы законодательной инициативы уверены, что цены платного высшего образования должны быть адекватными.
«Если мы не можем учить их всех за счет государственного бюджета, то хотя бы сделаем обучение доступным. Это делается и в интересах социальной справедливости, и как мера государственной целесообразности», — отметил депутат Юрий Афонин.
Напомним, в 2026 году абитуриентов вузов ждут серьезные изменения — количество внебюджетных мест значительно сократится. Почему государство лимитировало платные места в вузах России и каких направлений это коснется в 2026 году, сайт KP.RU рассказал вместе с экспертом.
Долгое время в России считалось, что на платное обучение в вузы идут лишь те, кто провалился при поступлении на бюджетное отделение. Но сейчас тренд стал меняться. Многие сознательно стали выбирать для себя платное образование. Почему это происходит и в чем преимущества платного обучения — в материале «КП».