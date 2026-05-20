Суд оштрафовал пермячку на 10 тысяч за кражу денег с чужой банковской карты

Суд оштрафовал жительницу Перми на 10 тысяч рублей за кражу денег с чужой банковской карты, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
Женщина нашла карту в дворце спорта «Орлёнок». Сначала она оплатила проезд в автобусе, затем сделала покупку в храме, а после приобрела несколько мотивационных книг. Общая сумма ущерба для владелицы карты составила 6 028 рублей.
В суде пермячка полностью признала вину, раскаялась, возместила весь ущерб и принесла извинения потерпевшей.
Суд признал её виновной по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Учитывая смягчающие обстоятельства, ей назначили наказание в виде штрафа — 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
