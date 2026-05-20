Мэр Минска сказал, почему у минчанина на могиле отца и сестры заменили памятник

Житель Минска пришел на прием к мэру города из-за замененного памятника на могиле его родных, пишет «Мiнская праўда».
Ситуацию разобрали во время выездного приема граждан в администрации Фрунзенского района. Так, на прием к председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву, пришел минчанин и рассказал, что на Восточном кладбище на могиле его отца и сестры поменяли надгробие.
Мужчина пояснил, что его отец был похоронен в конце 1970 годов, а спустя сорок лет здесь же похоронили его сестру. На могиле не так давно кем-то были заменены на новые прежние памятник и ограда, но он хочет, чтобы было восстановлено старое надмогильное сооружение.
— С заявлением о демонтаже прежнего памятника и ограды обратился муж вашей умершей сестры. Согласно действующему законодательству, супруг является ближайшим родственником. Поэтому его заявление и было удовлетворено, — ответил мэр Минска.
