Учёные: ежедневная горсть винограда помогает защитить кожу от ультрафиолета

Специалисты анализировали экспрессию генов при употреблении ягод.

Источник: Клопс.ru

Ежедневное употребление винограда может усилить естественные защитные механизмы кожи и снизить её уязвимость к ультрафиолету. К таким выводам пришли исследователи Университета Западной Новой Англии (США). Об этом пишет Science Daily.

Учёные провели эксперимент с участием 29 добровольцев. В течение двух недель участники ежедневно съедали по три порции винограда. Специалисты анализировали экспрессию генов в начале и в конце исследования, чтобы определить, усилилась ли устойчивость кожи к солнцу.

Экспрессия генов — это процесс, при котором клетка считывает информацию из гена и использует её для создания белков. По изменениям в активности генов исследователи сделали вывод, что кожа участников стала менее уязвимой к ультрафиолету. Наблюдалось усиление процессов кератинизации и ороговения, которые формируют внешний защитный барьер.

По словам авторов, воздействие винограда затрагивает не только кожу, но и другие ткани организма — в том числе печень, почки и мозг. «Теперь мы уверены, что виноград является суперпродуктом и вызывает нутригеномную реакцию в организме человека. Мы наблюдали это на примере самого большого органа человеческого тела — кожи. Изменения в экспрессии генов свидетельствовали об улучшении состояния кожи», — сказал соавтор исследования Джон Пеццуто.

Пластический хирург назвал 6 привычек, которые нужно забыть после 40 лет.

