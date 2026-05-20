В Хабаровске суд обязал мэрию выплатить более 300 тысяч за утопленный автомобиль

В Хабаровске Краснофлотский районный суд взыскал с администрации города более трёхсот тысяч рублей в пользу местного жителя. Причиной стал ущерб, причинённый автомобилю из-за неисправной ливневой канализации. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инцидент произошёл в августе 2023 года во дворе многоквартирного дома по улице Тихоокеанской. Из-за сильных дождей и засора ливневой системы автомобиль истца оказался затоплен. Вода серьёзно повредила двигатель, коробку передач, ходовую часть и электрооборудование.
Обнаружив машину в воде, владелец сразу обратился в управляющую компанию. Сотрудники УК составили акт осмотра повреждённого имущества. В ходе досудебного разбирательства выяснилось, что спорный участок ливневой канализации является бесхозным объектом и находится в муниципальной собственности. Ответственность за его содержание лежит на городской администрации.
Для определения точной суммы ущерба истец заказал независимую экспертизу. На основании представленных доказательств суд частично удовлетворил требования. Муниципалитет обязали выплатить компенсацию за ремонт и сопутствующие расходы. Общая сумма взыскания превысила триста тысяч рублей.
Решение суда не обжаловалось и вступило в законную силу.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru