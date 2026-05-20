Эбола снова вызывает тревогу: Минздрав обратился к казахстанцам

Известно, что причиной для срочного заявления стало уведомление генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде признали чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
Прежде всего стоит отметить:
«Вспышка вызвана редкой разновидностью вируса Эбола — штаммом Bundibugyo, против которого в мире пока не существует ни вакцины, ни специфического лечения».
Также в Минздраве уточняют, что эбола передается при тесном контакте с биологическими жидкостями инфицированного человека или зараженных животных.
«Особое значение имеют соблюдение личной гигиены, осторожность при поездках и своевременное обращение за медицинской помощью». Пресс-служба Минздрава РК.
Кроме того, казахстанцам советуют перед поездкой заранее ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране пребывания.
После возвращения казахстанцам также рекомендуют наблюдать за состоянием здоровья.
Симптомы болезни выглядят так:
лихорадка; выраженная слабость и утомляемость; сильная головная и мышечная боль; боль в горле; тошнота и рвота; желудочно-кишечные симптомы (диарея и другое); в тяжелых случаях — нарушения работы органов; в отдельных случаях — геморрагические (связанные с кровотечением) проявления.
«При появлении каких-либо симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью, сообщить о факте поездки». Пресс-служба Минздрава РК.
Самолечение, как настаивают медики, недопустимо.
