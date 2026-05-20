О сдающих экзамены школьниках и студентах помолятся в храмах Красноярского края

В период сдачи экзаменов в храмах Красноярской епархии будут совершать молебны об учащихся. Школьники, студенты, их родители и педагоги смогут объединиться в молитве о помощи в учебе.

Так, еженедельный молебен будет совершаться в двух храмах Красноярска. В церкви Иоанна Предтечи — в течение июня и июля каждое воскресенье в 16:30. В храме Михаила Архангела — в течение июня каждое воскресенье в 10:40.

Молебны об учащихся будут проходить и в других храмах епархии. Дату и время можно уточнить в церковной лавке.

Особое богослужение совершит митрополит Красноярский и Ачинский Никита. 24 мая в 18:00 он проведет молебен у часовни святой Параскевы Пятницы.

