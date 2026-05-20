На пересечении Краснореченской и Богачёва в Хабаровске ограничили движение из-за провала ливнёвки. На этом участке начались срочные аварийные работы. Три дня назад там обнаружили провал. Виной тому — старый ливнёвый коллектор. Без вскрытия дороги работы провести не удалось.
«При обследовании определили, что пошло разрушение стенки коллектора, сечение коллектора 2,5 м на 2,5 м, то есть это основной, несущий коллектор, который выходит в Амур. Все ливневые стоки собираются здесь, поэтому локально не получилось произвести ремонт. Необходимо было вскрытие», — сказал заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту и работе с правоохранительными органами Андрей Горшенин.
В Хабаровске на пересечении ул. Краснореченской и Богачёва провалилась ливнёвка, движение ограничено. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук осмотрел место и установил сроки устранения аварии и восстановления движения по Краснореченской.
«В течение недели мы должны открыть дорогу. Причина аварии — это усталость железобетона, около 50 лет к этому коллектору никто не прикасался, этот коллектор находится не в агрессивной среде. Мы вовремя отреагировали и не дали дороге провалиться. Приносим извинения автомобилистам за временные неудобства, но это иногда бывает с нашими сетями, здесь предугадать эту ситуацию просто невозможно», — сказал Сергей Кравчук.
