Животноводы из Нижегородской области обеспокоены ограничениями продаж скота

В 2025 году предприятия АПК купили 2,4 тыс. и продали 2,7 тыс. голов; ежегодная реализация на внутреннем и российском рынках достигает 2,5 тыс. животных. С 2020 года производство молока в регионе выросло в 1,1 раза — до 739,1 тыс. тонн, а производство мяса на убой — в 1,3 раза (до 224,9 тыс. тонн). При этом поголовье скота сократилось на 7,9%. Объём бюджетных компенсаций животноводам ранее составлял 200 млн руб. в год; в 2026 году господдержка приостановлена, её возобновление планируется с 2027 года.