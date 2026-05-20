Животноводы из Нижегородской области обеспокоены ограничениями продаж скота

Депутат Алексей Степанов на заседании комитета областного заксобрания по АПК сообщил о проблемах с реализацией скота у нижегородских племенных заводов и животноводческих предприятий. Основные сложности — работа через трейдеров с отчислением процента вместо госсистемы (её пока нет) и эпизоотические ограничения на ввоз/вывоз животных между регионами. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
В Нижегородской области 35 предприятий имеют статус племенных хозяйств (в 2021 году — 46). В их числе 9 племенных заводов, 19 репродукторов КРС, 2 конезавода и 2 предприятия по выращиванию коз. Поголовье племенных хозяйств составляет 23,7 тыс. животных — этого достаточно для нужд области и экспорта.
Племенные животные занимают 32,5% от общего поголовья региона (73,9 тыс. голов без учёта фермеров).
В 2025 году предприятия АПК купили 2,4 тыс. и продали 2,7 тыс. голов; ежегодная реализация на внутреннем и российском рынках достигает 2,5 тыс. животных. С 2020 года производство молока в регионе выросло в 1,1 раза — до 739,1 тыс. тонн, а производство мяса на убой — в 1,3 раза (до 224,9 тыс. тонн). При этом поголовье скота сократилось на 7,9%. Объём бюджетных компенсаций животноводам ранее составлял 200 млн руб. в год; в 2026 году господдержка приостановлена, её возобновление планируется с 2027 года.
Замминистра Олег Григорьев назвал сложности «кратковременными проблемами из‑за эпизоотической обстановки» и заверил, что ситуация стабилизируется в ближайшие полгода. Для реализации скота нужно подавать заявки в минсельхоз и комитет ветеринарии.
Председатель комитета ветеринарии Михаил Курюмов подтвердил, что вакцинированные животные продаются в регионы ПФО. Лишь 120 голов из Нижегородской области задержались по причинам, не связанным с эпизоотическими ограничениями.
Было принято решение обсудить ситуацию с представителями племенных заводов — они направят минсельхозу планы продаж для формирования предложений другим регионам.
