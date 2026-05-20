Благоустройством набережной Волгограда за полмиллиарда займется МБУ «Северное»

В мэрии определили подрядчика, который продолжит обновление нижней террасы.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Волгограда определили подрядчика, который продолжит обновление нижней террасы Центральной набережной от бронекатера «БК-13» до танцующего моста через Волгу. Благоустройством этой территории в Центральном районе за полмиллиарда рублей займется муниципальное предприятие — МБУ «Северное».

— С компанией уже заключен договор, — рассказали власти.

На участке набережной протяженностью около 1,4 километра замостят плиткой тротуары, сделают велосипедную дорожку, парковки, летнюю сцену, детские и спортплощадки. Обновят зеленую зону, проложат поливочный водопровод и ливневую канализацию. Работы наметили на 2026 год.

