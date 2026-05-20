Школьники в России с 1 сентября начнут изучать ИИ на уроках информатики

В российских школах с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках уроков информатики углубленного уровня. Об этом в среду, 20 мая, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
По его словам, Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в текущем месяце, задает вектор развития российского образования.
— В пример приведу новый профиль «Искусственный интеллект», который мы включили в олимпиаду по информатике. Он оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета, — цитирует его РИА Новости.
Тем временем ведомство также работает над созданием государственного учебника по физкультуре для российских школ. В учебных заведениях закладывается основа здорового образа жизни, поэтому предмет «физкультура» является не менее важным, чем те, которые выпускники сдают в рамках ЕГЭ.
Кроме того, 18 мая референт Управления президента России по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов рассказал, что единые государственные учебники по обществознанию для 9−10-х классов введут в школах страны с 1 сентября 2026 года.