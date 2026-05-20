Муфтий Аббясов: в хадж не стоит отправляться тяжелобольным и тем, у кого есть долги

Аббясов пояснил, что хадж обязателен только для тех, кто обладает физической и материальной возможностью его совершить. Людям с тяжелыми заболеваниями, которые не позволяют безопасно перенести поездку и выполнение обрядов, а также тем, кто не располагает необходимыми средствами или имеет неурегулированные жизненные обязательства, следует воздержаться от поездки до устранения этих препятствий.