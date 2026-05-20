В центре Калининграда сломался трамвай № 5. Поломка произошла на пересечении ул. Черняховского и пл. Победы, на путях по направлению в центр.
Как сообщает Центр организации пассажирских перевозок и дорожного движения, из-за этого заблокировано движение трамваев маршрутов № 5 и № 3. Вагоны временно следуют в объезд площади Победы, Ленинского проспекта и улицы Шевченко. Далее — по действующей схеме движения. Исключено движение по ул. 9 Апреля и ул. Черняховского (в центр).
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.