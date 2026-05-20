В Николаевске-на-Амуре на два с половиной месяца отключат горячую воду

В связи с проведением работ по замене магистрального трубопровода для подготовки к отопительному периоду 2026/2027 года в Николаевске-на-Амуре планируется отключение горячей воды с 00:00 часов 3 июня по 24:00 часов 10 августа в восточной части города от улицы Свердлова до улицы Островского, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на администрацию Николаевского района.
Такое объявление появилось сегодня. То есть почти на 2,5 месяца жители части города останутся без таких привычных благ цивилизации.
А для тех, кто живет в северной части города, станет невозможен доступ к их гаражам уже с 25 мая по 31 августа, опять же в связи с заменой магистрального трубопровода. Здесь начнутся земляные работы по улице Приамурской в границах ул. Свердлова — ул. Гоголя.
Остается только надеяться, что неудобства, которые предстоит пережить людям в течение лета, помогут энергетикам подготовиться к зиме.