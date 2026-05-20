Демешин потребовал решить проблему с дефицитом иммуноглобулина в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края взял на контроль ситуацию с препаратами от клещей.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин взял на личный контроль обеспечение жителей противоклещевым иммуноглобулином и вакциной от клещевого энцефалита. Вопрос обсудили на заседании президиума краевого правительства. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Глава региона заявил, что люди жалуются на острый дефицит препаратов в травмпунктах и аптеках Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Нет вакцины и в поликлиниках.

«Это недопустимо, особенно в разгар активности клещей и в нашем эндемичном по клещевому энцефалиту регионе», — подчеркнул Дмитрий Демешин.

Он привёл конкретный пример: житель Хабаровска, которого укусил клещ, не смог получить нужный препарат ни в травмпункте, ни в аптеке.

«Промедление в такой ситуации — это риск тяжёлых последствий для здоровья и даже угроза жизни. Это ваша ответственность», — обратился губернатор к министру здравоохранения края.

Министр Станислав Мальцев доложил, что до конца месяца в регион поставят три тысячи доз иммуноглобулина. Он также уточнил, что по клиническим рекомендациям для профилактики клещевого энцефалита применяются и другие препараты. Они превосходят иммуноглобулин по доступности и безопасности и имеются в крае в полном объёме.

Губернатор поручил организовать оперативное информирование жителей с использованием цифровых решений.

«Люди должны чётко знать, где и как они могут получить противоклещевой иммуноглобулин в случае укуса клеща. Информация должна быть максимально прозрачной и понятной, чтобы каждый житель края знал, куда обратиться за помощью», — резюмировал Дмитрий Демешин.

Почта: red.habkp@phkp.ru