В красноясрком «Роевом ручье» белые медведи Марфа и Феликс удивили посетителей

Эти косолапые — отличные пловцы: в природе они могут развивать скорость до 6,5 км/ч и преодолевать сотни километров в поисках пищи и новых территорий. Известны случаи, когда медведицы проплывали более 600 километров без длительных остановок. Благодаря анатомическим особенностям, включая слой жира и строение лап, они способны длительное время находиться в холодной воде и нырять на несколько минут.