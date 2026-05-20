В красноясрком «Роевом ручье» белые медведи Марфа и Феликс удивили посетителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В парке «Роев ручей» белые медведи Марфа и Феликс устроили настоящий водный перформанс. Оставив привычный отдых, хищники синхронно оказались в бассейне и активно провели время в воде.
Медведи ныряли, поднимали фонтаны брызг и играли с игрушками, демонстрируя свою активность и отличное самочувствие. Вода для белых медведей — естественная среда, в которой они чувствуют себя уверенно и свободно.
Эти косолапые — отличные пловцы: в природе они могут развивать скорость до 6,5 км/ч и преодолевать сотни километров в поисках пищи и новых территорий. Известны случаи, когда медведицы проплывали более 600 километров без длительных остановок. Благодаря анатомическим особенностям, включая слой жира и строение лап, они способны длительное время находиться в холодной воде и нырять на несколько минут.