В Хабаровске улица Муравьёва-Амурского станет площадкой Дня города

В Хабаровске началась подготовка к празднованию 168-й годовщины со дня основания города. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
Главным событием станет арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск», который развернётся на улице Муравьёва-Амурского. В этом году организаторы получили более 100 заявок от участников. Начнётся фестиваль с выступления оркестров — участников Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны», после чего состоится официальное открытие программы.
«День города — особый праздник для хабаровчан, он должен пройти мощно и ярко — как и подобает самому крупному городу Дальнего Востока. Мы готовим масштабную программу, чтобы каждый житель и гость Хабаровска почувствовал праздничное настроение», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
29 мая в городе пройдут церемонии возложения цветов к памятникам основателям и знаковым фигурам в истории Хабаровска, а также торжественное собрание с вручением городских наград и концерт в Городском дворце культуры.
30 мая в парке «Динамо» запланирована выездная регистрация браков и чествование семейных пар, проживших вместе долгие годы.
В день проведения арт-фестиваля с 13:00 до 20:00 будет перекрыто движение по улице Муравьёва-Амурского от улицы Дзержинского до Шевченко.
Вечером праздничные мероприятия продолжатся на Комсомольской площади, где с 18:00 до 23:00 пройдут концерты с участием хабаровских музыкальных коллективов. Также выступления пройдут с 26 мая по 1 июня в рамках фестиваля «Амурские волны».
Отдельно отмечается, что к празднику в городе откроют новый корпус детского сада, обновлённый Дом культуры в посёлке имени Горького и новые спортивные и детские площадки в городских парках. Продолжится благоустройство скверов и дорожных объектов.
Также в конце мая начнётся реконструкция Амурского и Уссурийского бульваров.
Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города, а участие в них примут гости из российских регионов и дружественных стран.