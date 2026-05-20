Таких в России всего 70: хранителя органа будут чествовать в Волгограде

В Волгоградской филармонии пройдет уникальный концерт. На сцену ЦКЗ выйдут «короли органа». Поводом для музыкального торжества стал юбилей хранителя этого инструмента Александра Кравчука.
Профессия эта редчайшая, таких специалистов в России насчитывается не более семидесяти. Почти 40 лет Александр Андреевич рядом с любимым инструментом — с первого дня его появления в ЦКЗ в далёком 1987 году.
Как рассказал директор филармонии Михаил Ребров, в трудовой книжке мастера так и записано: «Хранитель органа». Кравчук принял его, когда инструмент прибыл из Чехословакии в разобранном виде. И с тех пор с ним не расстаётся.
За 39 лет работы в Волгоградской филармонии Александр Андреевич более 600 раз готовил инструмент перед концертами для выступлений десятков музыкантов из России и зарубежья. Как профессионала высочайшего уровня приглашают настраивать органы разных марок в Казани, Саратове, Астрахани, Екатеринбурге, Сочи, Ханты-Мансийске. Он воспитал двоих учеников: один работает органным мастером в Екатеринбурге, другой — в волгоградской филармонии.
22 мая в честь 85-летия мастера состоится концерт. Специальные гости вечера — народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист Татарстана Рубин Абдуллин, а также волгоградец, лауреат конкурсов, солист Сочинской филармонии Владимир Королевский. В программе — произведения Баха, Мендельсона, Боэльмана, Королевского-старшего и Рефельдта. Начало в 18:30. 12+
Ранее сообщалось, что оркестр имени Калинина завершит сезон в Волгограде шедеврами от Глинки до Уэббера.